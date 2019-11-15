Пермяк победил на Чемпионате мира по легкой атлетике Международного Паралимпийского комитета

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-15T12:50:01+03:00

Это обеспечило ему путевку на Паралимпиаду в Токио в 2020

Изменить размер текста: A A

Евгений Торсунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам в длину среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата на Чемпионате мира по легкой атлетике Международного Паралимпийского комитета. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что «золото» обеспечило Евгению Торсунову путевку на Паралимпиаду, которая пройдет в столице Японии Токио в 2020 году.

Также на этом чемпионате серебряными призерами стали Галина Липатникова (толкание ядра, спорт лиц ПОДА) и Фёдор Рудаков (бег на 5000 м, спорт слепых) с лидером Владимиром Мясниковым. Спортсмены также обеспечили себя путёвками в Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU