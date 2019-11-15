2019-11-15T11:59:55+03:00
Общество

В Перми районные ледовые городки будут посвящены животным, транспорту и 75-летию Победы

В каждом районе будет ледовый городок со своей тематикой
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Пермь раньше обычного начала готовиться к Новому году. Центральные улицы города уже украсили праздничными инсталляциями. В ближайшее время начнется монтаж новогодней ели и строительство центрального ледового городка.

В каждом районе Перми будет ледовый городок с особой тематикой. Так, в Дзержинском районе выбрали тему юбилея Победы.

- Здесь появится входная ледовая группа, интерактивная зона со скульптурной композицией «Звезда Отечества – 75 лет Победы», зона с малой ледовой горкой «Катюша», игровой комплекс – большая ледовая горка с двумя закругленными скатами «Паровоз», каток с ледовым ограждением. Все объекты ледового городка будут функциональными с разноцветной внутренней подсветкой, - сообщили в администрации.

Администрация Индустриального района выбрала тему транспорта. Так, в парке им. Миндовского ледовые фигуры и горки выполнят в виде элементов транспорта. Также здесь будет работать резиденция Деда Мороза.

Ледовый городок в Кировском районе посвятят животным лесов Пермского края.

В Орджоникидзевском районе украшают парк культуры и отдыха им. Чехова. Новые гирлянды уже радуют своими огнями жителей микрорайона Гайва. Ледовый городок откроется в парке к концу декабря. В этом году он посвящен 80-летию Орджоникидзевского района. К украшению входной группы приступило и ПАО «НПО «Искра». В этом году к празднику оформят площадь у Дворца культуры «Искра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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