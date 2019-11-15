Житель Прикамья случайно утопил двух человек

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-15T07:28:10+03:00

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Кордон Косинского района.

Следователи выяснили, что 19 июля молодой человек в компании двух друзей отправился на моторной лодке по реке Коса. Парень был за рулем, но прав на управление маломерными судами у него не было, также в лодке отсутствовали спасжилеты. По неосторожности молодой человек допустил опрокидывание лодки, в результате чего 30 и 31-летние пассажиры утонули.

Сейчас 26-летний житель Кордона ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU