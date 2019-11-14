2019-11-14T18:49:07+03:00
Происшествия

В Перми действуют фальшивые инспекторы Роструда

Они предлагают за плату подготовить предприятие к внеплановой проверке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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На предприятия Пермского края начали звонить люди, которые представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают о готовящихся внеплановых проверках.

После чего они предлагают руководителю платные услуги по подготовке к этим проверкам, а также разные буклеты и справочники – тоже за немалые деньги.

- Покупка этой литературы, по словам мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции, - сообщили в пресс-службе Роструда.

Подобные факты мошенничества были зафиксированы в 24 регионах, в том числе, Пермском крае. В связи с этим Роструд направил письмо в Министерство внутренних дел России с просьбой принять необходимые меры.

- Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг, - сообщили в ведомстве и призвали сообщать о подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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