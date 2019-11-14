В Перми действуют фальшивые инспекторы Роструда
На предприятия Пермского края начали звонить люди, которые представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают о готовящихся внеплановых проверках.
После чего они предлагают руководителю платные услуги по подготовке к этим проверкам, а также разные буклеты и справочники – тоже за немалые деньги.
- Покупка этой литературы, по словам мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции, - сообщили в пресс-службе Роструда.
Подобные факты мошенничества были зафиксированы в 24 регионах, в том числе, Пермском крае. В связи с этим Роструд направил письмо в Министерство внутренних дел России с просьбой принять необходимые меры.
- Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг, - сообщили в ведомстве и призвали сообщать о подобных случаях мошенничества в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU