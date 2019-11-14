2019-11-14T17:04:05+03:00
Общество

На все выходные закроют движение транспорта на улице Героев Хасана в Перми

Будут прокладывать сети водопровода и канализации
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Перми продолжаются ремонтные работы на улице Героев Хасана. В ближайшие выходные на участке улицы вдоль торгового центра «Шоколад» будет полностью перекрыто движение транспорта. Компания «Новогор-Прикамье» будет прокладывать здесь сети водопровода и канализации, пересекающие улицу.

Движение на участке улицы Героев Хасана будет закрыто с полуночи субботы, 16 ноября, до пяти утра понедельника, 18 ноября. Второй этап перекрытия движения планируется с полуночи 23 ноября до пяти часов 25 ноября, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

В связи с работами изменится движение некоторых автобусов. Автобусы №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будут ходить по двум отдельным участкам: из центра города до остановки «улица Нейвинская», а со стороны Липовой горы до временной остановки «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Автобус будет ходить от остановки «Улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана и Хлебозаводской, далее по маршруту, до микрорайона Крохалева. В обратном направлении - по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана до конечной остановки «Улица Нейвинская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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