2019-11-14T15:10:07+03:00
Происшествия

В сети появилось видео, как в Перми водитель "Инфинити" протаранил шлагбаум, скрываясь от полиции

Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Елена КОНОВА
Поделиться:
Кадр из видео из Instagram @chp_59Кадр из видео из Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

Вечером 12 ноября в Индустриальном районе полицейские заметили на улице автомобиль "Инфинити" с признаками аварии - у машины был поврежден бампер. Они потребовали водителя иномарки остановиться, но он сорвался с места, свернул во двор дома по улице Карпинского, а затем сбил шлагбаум, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем "Рено Дастер".

- Водитель выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - После теста на алкоголь выяснилось, что 26-летний водитель пьян. Также у него не было водительских прав. Пермяка арестовали на 14 суток. В его отношении составлен административный протокол.

Видео из Instagram @chp_59.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На все выходные закроют движение транспорта на улице Героев Хасана в Перми
В Прикамье будут судить парня, который утопил двух пассажиров лодки
Жителей Мотовилихинского района в Перми ждут массовые отключения воды
С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10%
"На себя не похожа". Катерина Шпица поделилась снимком в откровенном платье
Жители Прикамья обеспокоены судьбой лебедя, который не улетел зимовать на юг
На трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет
В прикамской школе неизвестный распылил газовый баллончик
Инспекция госжилнадзора исключила необоснованную плату за вывоз отходов из платежек 6 тысяч жителей
В Перми владелица дома престарелых пыталась переписать на себя квартиру женщины-инвалида
В Прикамье мужчина из мести убил сожителя бывшей жены
Житель Прикамья заплатил долг в полмиллиона, чтобы не потерять работу
В Прикамье женщина зарезала соседа, когда он стал за ней ухаживать
В Прикамье зарплаты пожарным могут повысить на 11%
В Перми объявили конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году
В Прикамье из-за гололеда пострадали больше 1000 человек
В Прикамье трое мужчин надругались над знакомым и избили его до смерти
В Прикамье мужчина ударил ножом пенсионерку
В Пермь может приехать вице-премьер Виталий Мутко
Перевозчики продолжат обслуживать маршруты из отдаленных районов Перми