В сети появилось видео, как в Перми водитель "Инфинити" протаранил шлагбаум, скрываясь от полиции
Вечером 12 ноября в Индустриальном районе полицейские заметили на улице автомобиль "Инфинити" с признаками аварии - у машины был поврежден бампер. Они потребовали водителя иномарки остановиться, но он сорвался с места, свернул во двор дома по улице Карпинского, а затем сбил шлагбаум, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем "Рено Дастер".
- Водитель выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - После теста на алкоголь выяснилось, что 26-летний водитель пьян. Также у него не было водительских прав. Пермяка арестовали на 14 суток. В его отношении составлен административный протокол.
Видео из Instagram @chp_59.
ИСТОЧНИК KP.RU