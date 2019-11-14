В сети появилось видео, как в Перми водитель "Инфинити" протаранил шлагбаум, скрываясь от полиции

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-14T15:10:07+03:00

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Вечером 12 ноября в Индустриальном районе полицейские заметили на улице автомобиль "Инфинити" с признаками аварии - у машины был поврежден бампер. Они потребовали водителя иномарки остановиться, но он сорвался с места, свернул во двор дома по улице Карпинского, а затем сбил шлагбаум, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем "Рено Дастер".

- Водитель выбежал из машины и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - После теста на алкоголь выяснилось, что 26-летний водитель пьян. Также у него не было водительских прав. Пермяка арестовали на 14 суток. В его отношении составлен административный протокол.

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ИСТОЧНИК KP.RU