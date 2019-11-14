Жителей Мотовилихинского района в Перми ждут массовые отключения воды

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-14T14:25:36+03:00

Перебои с водоснабжением ожидаются и в других районах города

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Тем, кто живет в Мотовилихинском районе краевого центра, нужно внимательно посмотреть список, который приводим ниже. Дело в том, что в выходные на улице Степана Разина раскопают и будут ремонтировать водовод. В связи с этим отключат воду почти в двух сотнях домов на этой и на многих других улицах.

Жителям других районов советуем посмотреть в конце списка – не попал ли их дом в график отключения воды? Его опубликовали в компании «Новогор Прикамье».

С субботы до воскресенья, с 18.00 16 ноября до 17.00 17 ноября, воду отключат в домах на следующих улицах:

- Ул. 1905 года, 35;

- Авиационная, 5, 51;

- Анри Барбюса, 27, 39, 45, 51, 53, 60;

- Вагановых, 11а;

- Василия Соломина, 8, 8а, 10, 12, 12а.

- Веры Фигнер, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 13;

- Грачева, 12, 19, 25;

- Ивановская, 13а, 14а, 15, 16, 18, 19, 32а;

- Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22;

- КИМ, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 41, 43, 44, 46, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 57а, 60, 63, 64, 69, 74, 74а, 75, 77, 78, 78а, 81, 90;

- Лебедева, 7а, 9а, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 25а, 25б, 26, 28, 29, 32, 34;

- Металлистов, 5, 8, 9,15, 18, 19, 21;

- Металлургов, 9, 10;

- Морская, 6;

- Николая Быстрых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 17;

- Работницы, 3а;

- Розалии землячки, 6, 12, 14;

- Уральская, 36, 45, 47, 47а, 51, 53, 53а, 55, 57а, 61, 61а, 63, 67, 69, 74, 76, 78, 80, 80а, 81, 84, 85, 86а, 87, 88, 88а, 88б, 90, 91, 93, 95, 102, 103, 104;

- Халтурина, 2, 6, 8, 8а,10, 12, 14, 16;

- Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 28, 34;

- Циолковского, 4, 5, 9, 11, 14, 17, 19, 23;

- Чехова, 4, 8 . 14, 16, 20, 22, 24, 26.

В пятницу, 15 ноября, с 10.00 часов до утра субботы отключат водоснабжение в домах на улице Спартаковская, 7 и 8.

В субботу, 16 ноября, с 9.00 до 17.00 воду отключат в домах на улице Мильчакова, 26, 28, 30, 33, 35, а с 9.00 до 19.00 – на улицах Александра Щербакова, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 33а и Белозерская, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

В воскресенье, 17 ноября, с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах Двинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, Карбышева, 12 и Репина, 5 и 7.

ИСТОЧНИК KP.RU