"На себя не похожа". Катерина Шпица поделилась снимком в откровенном платье

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-14T14:26:53+03:00

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- С этого ракурса прямо Милла Йовович, - пишут поклонники Катерины Шпицы. - На себя не похожа.

Актриса из Перми часто делится с подписчиками своими фотографиями. На днях Катерина в очередной раз опубликовала в своем Instagram снимок. На нем она позирует в серебристом платье с прорезями на спине и бедрах.

- Среди всех фотографий с премии #женщинагода эта, пожалуй, моя любимая! - подписала фотографию Катерина.

katerinashpitsa Фото из Instagram Катерины Шпицы

- Платье шикарное! Красотка, просто ослепительная. Фигура - потрясная, - комментируют снимок подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU