Жители Прикамья обеспокоены судьбой лебедя, который не улетел зимовать на юг
В Добрянке Пермского края живет лебедь, который не улетел на зимовку. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что жители очень обеспокоены судьбой птицы и даже написали письмо в паблик.
- В Добрянке появился лебедь, видимо, по каким-то причинам, он не смог улететь на юг. Найти бы ему дом или возможность перезимовать в теплых условиях. Жаль птицу, - сообщили местные жители изданию.
Есть несколько причин, почему птица могла остаться в Прикамье на зиму. Одна из них - люди, увидев красивого лебедя начинают подкармливать птицу. Привыкнув к постоянному источнику корма, лебеди остаются на прежнем месте.
Специалисты советуют не кормить диких птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU