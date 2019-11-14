Жители Прикамья обеспокоены судьбой лебедя, который не улетел зимовать на юг

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-14T12:40:49+03:00

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В Добрянке Пермского края живет лебедь, который не улетел на зимовку. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что жители очень обеспокоены судьбой птицы и даже написали письмо в паблик.

- В Добрянке появился лебедь, видимо, по каким-то причинам, он не смог улететь на юг. Найти бы ему дом или возможность перезимовать в теплых условиях. Жаль птицу, - сообщили местные жители изданию.

Есть несколько причин, почему птица могла остаться в Прикамье на зиму. Одна из них - люди, увидев красивого лебедя начинают подкармливать птицу. Привыкнув к постоянному источнику корма, лебеди остаются на прежнем месте.

Специалисты советуют не кормить диких птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU