На трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-14T12:14:33+03:00

Водитель не справился с управлением

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В Пермском крае произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». В результате аварии пострадали два человека.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Кунгур - Насадка. Со стороны Насадка в сторону Кунгура ехал автомобиль УАЗ. 56-летний водитель машины «Скорой» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП пострадали две пассажирки. 41 и 46-летних женщин с травмами отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU