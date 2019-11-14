На трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет
Водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». В результате аварии пострадали два человека.
Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Кунгур - Насадка. Со стороны Насадка в сторону Кунгура ехал автомобиль УАЗ. 56-летний водитель машины «Скорой» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.
В результате ДТП пострадали две пассажирки. 41 и 46-летних женщин с травмами отправили в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU