Инспекция госжилнадзора исключила необоснованную плату за вывоз отходов из платежек 6 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-14T11:34:42+03:00

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В течение 2019 года в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края поступило около 250 обращений жителей на действия управляющих компаний и ТСЖ. Организации продолжали включать в состав платы за содержание жилого помещения услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, несмотря на то, что с 1 января 2019 года вывоз отходов стал полноценной коммунальной услугой и оплачивается через отдельный платежный документ. Действия управляющих организация и ТСЖ фактически приводили к тому, что жители дважды оплачивали услугу.

По результатам проведенных проверок специалисты ИГЖН Пермского края выявили нарушения в 19 многоквартирных домах (18 домов в Перми, 1 дом в Березниках). В ходе проверок управляющие организации добровольно устранили нарушения, исключили плату за вывоз отходов из содержания жилья и провели перерасчет для собственников. Общая сумма перерасчета для 6 тысяч жителей составила около 1 млн рублей.

Всего же в ходе проверок начисления платы за жилищные и коммунальные услуги за 9 месяцев 2019 г. инспекция произвела перерасчет в пользу граждан на сумму свыше 19 млн рублей.

«Если у жителей возникают сомнения относительно правильности начислений за жилищно-коммунальные услуги, то они могут обратиться с заявлением в инспекцию для проведения проверки. К заявлению нужно приложить платежные документы», - пояснил Александр Евсюков, начальник инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Более подробно о порядке рассмотрения обращений, способах подачи обращения, а также о графиках личного приема граждан можно узнать на сайте инспекции по ссылке https://iggn.permkrai.ru/requests/time-of-receipt/ . Телефон для предварительной консультации 8 (342) 241 09 02.

Напомним, с 1 января 2019 года обращение с отходами стало полноценной коммунальной услугой, которая выделена самостоятельной строкой в платёжной квитанции. Полученные средства имеют целевое назначение и направляются на вывоз отходов и повышение качества услуги. Задачи по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Пермском крае возложены на регионального оператора – ПКГУП «Теплоэнерго». Собранные платежи региональный оператор направляет на оплату услуг перевозчиков (тех, кто вывозит мусор из контейнеров) и полигонов, осуществляющих захоронение отходов.