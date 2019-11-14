В Перми владелица дома престарелых пыталась переписать на себя квартиры пенсионеров

СЕГОДНЯ 11:31 2019-11-14T11:31:44+03:00

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В Пермском крае участились случаи мошенничества с участием пожилых людей. Злоумышленник обманывают доверчивых стариков и вынуждают их переписать порой единственное жилье на имя мошенников.

Несколько подобных случаев произошло в этом году в Перми. Так, в МФЦ обратилась женщина - владелица частного приюта для пенсионеров, которая хотела зарегистрировать право собственности на квартиру по договору дарения. Дарителем была женщина-инвалид. У сотрудников МФЦ вызвала подозрение такая сделка. Они поговорили с дарителем и сообщили в полицию - женщина отвечала уклончиво и невнятно.

Вскоре выяснилось, что дело действительно не чисто. Полицейские запретили совершать любые сделки с владелицей дома престарелых.

Через некоторое время поступил еще один сигнал. В этот раз в МФЦ обратился мужчина, который хотел оформить права собственности на 5 участков. Вместо паспорта он предоставил временное удостоверение личности. Позже оказалось, что человек, на чье имя оформлено удостоверение скончался полгода назад.

Сотрудники Росреестра просят граждан быть внимательнее и при малейшем подозрении обращаться в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU