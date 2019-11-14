В Прикамье мужчина из мести убил сожителя бывшей жены
В Пермском крае в декабре 2018 года произошло страшное преступление. 35-летний местный житель убил возлюбленного своей бывшей жены.
Следователи выяснили, что злоумышленник пришел в квартиры сожителя бывшей жены и ударил хозяина ножом в шею. После этого преступник стал душить мужчину. Когда хозяин квартиры скончался, бывшие супруги вынесли тело и спрятали его на территории Александровского района.
Причиной убийства стала давняя обида, которую погибший нанес бывшей жене злоумышленника.
В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Его вместе с обвинительным заключением передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU