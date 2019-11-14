Житель Прикамья заплатил долг в полмиллиона, чтобы не потерять работу

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-14T10:43:49+03:00

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В Пермском крае судебные приставы ограничили право местного жителя на выезд за пределы России из-за долга по алиментам. Своим несовершеннолетним детям мужчина задолжал 500 тысяч рублей.

Согласно закону он должен отдавать на содержание сына и дочки 1/3 дохода, но мужчина как-то "забыл" об этом. Кроме того, должник сменил местожительства. Чтобы «напомнить» должнику об обязанности, судебный пристав вынес постановление, запрещающее выезд за пределы РФ.

Алиментщик быстро объявилась. Мужчина рассказал, что переехал в Краснодарский край и нашел там работу, по которой нужно выезжать заграницу. Единственный способ сохранить работы - заплатить долг, что алиментщик и сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU