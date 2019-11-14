2019-11-14T09:55:35+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина зарезала соседа, когда он стал за ней ухаживать

Злоумышленница ожидает суда
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Кунгурского района. Женщина воткнула нож в спину своему ухажеру.

Следователи выяснили, что женщина и ее 51-летний сосед вместе выпивали в квартире мужчины. Напившись, мужчина стал оказывать соседке знаки внимания. Женщине это не понравилось. Она схватила нож и воткнула его в спину мужчине. От полученного ранения местный житель скончался на месте.

Сотрудники следственного комитета провели осмотр места преступления, опросили свидетелей. Также были проведены судебные экспертизы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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