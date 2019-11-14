В Прикамье зарплаты пожарным могут повысить на 11%

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-14T09:41:00+03:00

Соответствующая поправка была внесена в бюджет

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В ближайшие три года зарплаты пожарных могут увеличиться на 11%. Издание «Business Class» сообщает, что депутаты Законодательного собрания Пермского края внесли поправку к проекту бюджета на 2020-2022 года.

Предлагается увеличить расходы регионального Министерства территориальной безопасности на 32,5 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет.

Прибавка ожидает основной персонал противопожарных служб Прикамья, командиров отделений, начальников караула пожарной части, водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU