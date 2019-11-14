В Перми объявили конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-14T09:26:01+03:00

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На улицах города уже постепенно появляются новогодние украшения, да и погода уже почти праздничная. До Нового года осталось чуть больше месяца. Мэрия Перми объявила ежегодный конкурс среди предприятий и объектов потребрынка на лучше праздничное оформление.

Первые заявки начнут принимать уже 20 ноября и продолжат до 18 декабря. Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку.

Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий с помощью светового дождя, дюралайта, световых фигур и других материалов. В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление прилегающих территорий, витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).

Победителей наградят дипломами и подарками в конце декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU