2019-11-14T08:54:51+03:00
Происшествия

В Прикамье трое мужчин надругались над знакомым и избили его до смерти

Оказалось, что злоумышленники причастные еще к нескольким преступлениям
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Три жителя Кунгурского района ожидают суда за причинение смертельных травм своему знакомому. Кроме того, мужчины еще и надругались над другом.

Следователи выяснили, что в мае 2019 года компания из четырех человек выпивала в одной из квартир малоэтажного дома в Кунгуре. Трое мужчин, в числе которых был и хозяин помещения, напали на 51-летнего знакомого и избили его. После этого 42-летний хозяин квартиры совершил в отношении друга насильственные действия сексуального характера.

Утром троица обнаружила, что знакомый скончался. Оставив его в квартире, злоумышленники скрылись.

Через несколько дня их задержали. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые причастные еще и к кражам. Один из троицы в апреле совершил несколько краж.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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