В Прикамье трое мужчин надругались над знакомым и избили его до смерти
Три жителя Кунгурского района ожидают суда за причинение смертельных травм своему знакомому. Кроме того, мужчины еще и надругались над другом.
Следователи выяснили, что в мае 2019 года компания из четырех человек выпивала в одной из квартир малоэтажного дома в Кунгуре. Трое мужчин, в числе которых был и хозяин помещения, напали на 51-летнего знакомого и избили его. После этого 42-летний хозяин квартиры совершил в отношении друга насильственные действия сексуального характера.
Утром троица обнаружила, что знакомый скончался. Оставив его в квартире, злоумышленники скрылись.
Через несколько дня их задержали. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые причастные еще и к кражам. Один из троицы в апреле совершил несколько краж.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU