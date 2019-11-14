В Прикамье трое мужчин надругались над знакомым и избили его до смерти

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-14T08:54:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Три жителя Кунгурского района ожидают суда за причинение смертельных травм своему знакомому. Кроме того, мужчины еще и надругались над другом.

Следователи выяснили, что в мае 2019 года компания из четырех человек выпивала в одной из квартир малоэтажного дома в Кунгуре. Трое мужчин, в числе которых был и хозяин помещения, напали на 51-летнего знакомого и избили его. После этого 42-летний хозяин квартиры совершил в отношении друга насильственные действия сексуального характера.

Утром троица обнаружила, что знакомый скончался. Оставив его в квартире, злоумышленники скрылись.

Через несколько дня их задержали. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые причастные еще и к кражам. Один из троицы в апреле совершил несколько краж.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU