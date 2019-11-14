В Прикамье мужчина ударил ножом пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-14T07:53:16+03:00

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В Юсьве задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью. Он ударил ножом 65-летнюю пенсионерку.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, местный житель и его знакомая вместе выпивали. В процессе вечера между 60-летним мужчиной и его знакомой произошла ссора. Злоумышленник схватил нож и ударил женщину ножом в шею.

Потерпевшую с колото-резанной раной шеи отправили в больницу. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU