В Прикамье мужчина ударил ножом пенсионерку
Женщину отправили в больницу
-Фото: Василий Вахрин
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В Юсьве задержали местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью. Он ударил ножом 65-летнюю пенсионерку.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, местный житель и его знакомая вместе выпивали. В процессе вечера между 60-летним мужчиной и его знакомой произошла ссора. Злоумышленник схватил нож и ударил женщину ножом в шею.
Потерпевшую с колото-резанной раной шеи отправили в больницу. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU