В Пермском крае стало меньше больных ВИЧ-инфекцией
Показатель снизился на 10%
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пермский СПИД-центр подвел итоги заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае. По состоянию на 8 ноября в Прикамье показатель заболеваемости составил 102,5 на 100 тысяч населения. Это на 10% ниже, чем в прошлом году.
Больше всего больных опасным заболеванием в Лысьвенском районе, Александровске, Березниках, Соликамске, Чусовом.
Министерство Здравоохранения в преддверии Дня борьбы со СПИД организует акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». 29 ноября на всех территориях края можно будет сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU