2019-11-13T19:37:31+03:00
Общество

В Перми назвали управляющие компании, которые хуже всего убирают дворы

Нарушения нашли в каждом районе города
Екатерина ГАСПЕР
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На скользких тротуарах легко поскользнуться!На скользких тротуарах легко поскользнуться!Фото: Василий Вахрин
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В районах Перми проходят рейды, во время которых специалисты городской административно-технической инспекции и департамента ЖКХ проверяют качество уборки дворов. Это зона ответственности УК и ТСЖ, именно они должны посыпать от гололеда пешеходные дорожки, чистить проезды от снега, убирать с крыш сосульки.

- Практически все управляющие компании стараются исправлять недочеты в своей работе, но есть и те, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, - сообщили в городской администрации. – Это УК «Владимирский», «ЗУК», «ТехКомфорт», «Этажи», «ДВА» и другие. Их ждут штрафы, и они могут быть лишены лицензии.

Во время рейдов 11 ноября инспекторы нашли 745 нарушений уборки во дворах, 12 ноября – 308. Например, в Орджоникидзевском районе от гололеда не были обработаны дворы по ул. Бушмакина, 12, 14, 16, ул. Генерала Черняховского, 35, 55, 57, 78, 88, 90 и 92, в Кировском районе – ул. Ласьвинская, 70 и 76, ул. Победы, 39, ул. Торговая, 10 и 12, ул. Калинина, 68, ул. Сокольская, 33, в Свердловском районе – ул. Чернышевского, 2 и 8, ул. Островского, 82, ул. Рабоче-Крестьянская, 28, ул. Фонтанная, 5. В управляющие компании отправлены предписания устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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