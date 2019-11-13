2019-11-13T13:40:37+03:00
Общество

Стартовали продажи квартир от ПЗСП на Водниках

Дом идеально подойдет для больших семей
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Группа компаний ПЗСП начала продажу квартир в доме по ул. Адмирала Ушакова, 15. Квартиры в этом доме реализуются с применением нового механизма финансирования – счетов эскроу.

В шестнадцатиэтажном доме серии Э-600 по ул. Адмирала Ушакова, 15 спроектировано 4 подъезда и 318 квартир повышенной комфортности с полной отделкой от застройщика: обои светлых тонов, плитка на стенах в ванной комнате (на высоту 1,5 м над ванной), надежные входные двери и светлые межкомнатные двери.

Дом идеально подойдет для больших семей: здесь не будет маленьких квартир-студий, на площадке каждого подъезда расположатся два больших лифта и не более 5 квартир с приквартирными тамбурами, что позволит удобно заносить и хранить коляски, велосипеды, лыжи, словом всё, что требуется большой дружной семье. Кстати, в каждой квартире предусмотрены места для хранения: шкаф-купе или гардеробная.

Отметим, что дом по ул. Адмирала Ушакова станет финальной точкой в застройке кварталов №3150 и 3151, которая ведется в рамках программы реновации застроенных территорий. Ранее компанией ПЗСП уже сданы здесь четыре дома: по ул. Судозаводской, 15, 15а, 17 и по ул. Адмирала Макарова, 20а. Эти объекты стали популярными у пермяков, поскольку расположены в удачном микрорайоне: удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15».

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