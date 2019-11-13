2019-11-13T13:11:48+03:00
Общество

«Опоздали на рейс – пропала путевка». Авиакомпания заплатит пермякам более 150 тысяч рублей за сорвавшийся отдых

Из-за неисправного самолета они не смогли вовремя улететь
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермская семья собралась отдохнуть в Мексике. За 150 тысяч рублей они купили путевку в город Канкун. Прямых рейсов из Перми до Мексики, естественно, нет, поэтому вылетать надо было из московского аэропорта Шереметьево. Вдобавок к путевке пермяки купили и билеты до Москвы. Но когда в день вылета они прибыли в аэропорт Большое Савино, оказалось, что рейс в Москву задержан на несколько часов из-за неисправности механизма крыла самолета.

Из-за задержки отпускники опоздали на рейс Москва - Канкун, а их путевка пропала. Тогда они обратились в суд с иском авиакомпании.

- Суд установил, что задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна, - сообщили в Пермском краевом суде. - Доказательств того, что авиаперевозчик принял все необходимые меры, чтобы не допустить возникновения неисправности, суду не было представлено.

В результате по решению суда авиакомпания должна будет оплатить пермякам стоимость пропавшей туристической путевки, а также по пять тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере двадцати тысяч рублей в пользу каждого истца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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