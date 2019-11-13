2019-11-13T12:53:26+03:00
Происшествия

В пермской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в Полазне

Второй пострадавший идет на поправку
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми скончался один из пострадавших при взрыве газа в квартире в Полазне.

ЧП произошло утром 24 октября в многоквартирном доме в Полазне. Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Два человека пострадали. В краевом минздраве сообщили, что один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами.

Корреспонденту «Комсомольской правды» в министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что, к сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось.

- Один из пострадавших - мужчина - скончался 3 ноября в пермской больнице. Состояние второго пострадавшего - женщины - оценивается, как состояние средней тяжести, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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