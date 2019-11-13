Ночью в Перми 200 рабочих убирали снег

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-13T12:31:33+03:00

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После ледяного дождя на Пермь обрушился снегопад. В ночь на 13 ноября на улицы города вышли 200 рабочих и столько же единиц техники. Улицы очищали от снега, подметали и осуществляли посыпку тротуаров.

Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов на улицах города использовано более 740 тонн противогололедных материалов. По ряду тротуаров к началу движения пешеходов потребовалось дополнительное прометание.

Однако в некоторых районах города наблюдались проблемы. Специалисты городской административно-технической инспекции отметили сбой в работе по прометанию тротуаров в Орджоникидзевском районе, в микрорайоне Кислотные дачи.

Снег продолжили вывозить утром. С начала снегопадов подрядные организации вывезли 6 кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU