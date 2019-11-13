2019-11-13T12:07:52+03:00
Общество

Бывшему главному судебному приставу Прикамья продлили срок содержания под стражей

Игоря Кожевникова обвиняют во взяточничестве
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении ареста для Игоря Кожевникова, бывшего судебного пристава Пермского края.

Напомним, в Перми по подозрению в получении взяток задержан главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников. У следователей есть основания подозревать его в получении двух взяток - на сумму 550 и 600 тысяч рублей. Оба эпизода были совершены в 2017 году. Денежные средства он получал за то, что, используя свои служебные полномочия, помогал бизнесменам совершать операции по обналичиванию денежных средств. Деньги выводились в теневой сектор через исполнительные производства. Свою вину он не признал.

В четверг, 7 ноября, руководителю УФССП по Пермскому краю продлили срок содержания под стражей на месяц. В СИЗО Игорь Кожевников останется до 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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