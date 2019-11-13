ФАС приостановило заключение контракта по ремонту трассы Пермь- Екатеринбург

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-13T11:54:43+03:00

В антимонопольный орган поступила жалоба на действия заказчика

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Заключение контракта на реконструкцию трассы Пермь - Екатеринбург между ФКУ «Упрдор «Прикамье» и ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» приостановлено.

Издание «Business Class» сообщает, что в ФАС поступила жалоба на действия заказчика. Заявитель отметил, что в системе госзакупок отсутствует часть проектной документации, где содержится проект строительства.

Жалобу начали рассматривать 8 ноября. На данный момент антимонопольная служба не представила данные о принятом решении.

ИСТОЧНИК KP.RU