ФАС приостановило заключение контракта по ремонту трассы Пермь- Екатеринбург
В антимонопольный орган поступила жалоба на действия заказчика
-Фото: архив "КП"
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Заключение контракта на реконструкцию трассы Пермь - Екатеринбург между ФКУ «Упрдор «Прикамье» и ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» приостановлено.
Издание «Business Class» сообщает, что в ФАС поступила жалоба на действия заказчика. Заявитель отметил, что в системе госзакупок отсутствует часть проектной документации, где содержится проект строительства.
Жалобу начали рассматривать 8 ноября. На данный момент антимонопольная служба не представила данные о принятом решении.
ИСТОЧНИК KP.RU