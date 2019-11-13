2019-11-13T11:43:25+03:00
Общество

Пермским предпринимателям помогут научиться работать на мировом рынке

Их обучение субсидирует Центр поддержки экспорта
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как выйти со своей продукцией на мировой рынок и научиться продавать товары за рубеж?

Пермским предпринимателям предлагают принять участие в совместной программа бизнес-школы СКОЛКОВО и Российского экспортного центра «Экспортёры 2.0», которая стартует 18 ноября.

Цель этой программы — помочь предпринимателям раскрыть свой экспортный потенциал: расширить рынки сбыта, разработать дорожную карту, увеличить объем поставок.

- Во время обучения предприниматели определят конкурентные преимущества своего продукта на глобальном рынке, освоят инструменты продаж и маркетинга и смогут привлечь ресурсы для успешной внешнеэкономической деятельности, - говорят координаторы проекта. – Подать заявку на участие можно по электронной почте info@perm-export.ru или связавшись с сотрудниками центра по телефону +7 (342) 208-77-55.

Полная стоимость программы «Экспортёры 2.0» составляет 700 тысяч рублей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства Пермского края участие в ней частично финансируется с государственной поддержкой: 80 процентов стоимости обучения оплачивает Центр поддержки экспорта, 20 процентов – вносит компания за одного участника.

Узнать подробности можно на официальном сайте.

Справка «КП»

1 ноября состоялся выпуск первого потока экспортного акселератора для руководителей малого и среднего несырьевого бизнеса «Экспортеры 2.0». Это кобрендинговая программа Российского экспортного центра (РЭЦ) и Московской школы управления «Сколково».

В первом потоке «Экспортеров 2.0» было 36 участников. Они представляли 34 компании малого и среднего бизнеса из Москвы, Карелии и Татарстана, Алтайского и Пермского краев, Ивановской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Самарской областей.

На защите проектов компании представили свои продукты и проработанные дорожные карты по выходу на экспорт.

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