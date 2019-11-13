В Прикамье полицейские просят помочь установить личность преступника
В Краснокамске разыскивают местного жителя. Мужчину подозревают в краже личных вещей.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина украл из Дворца культуры «Гознак» рюкзак светло-сиреневого цвета с личными документами, банковскими картами и телефоном.
После кражи злоумышленник зашел в магазин, расплатившись украденной картой, купил себе алкоголь и сигареты на 900 рублей.
В Прикамье полицейские просят помочь установить личность преступника.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Сумма ущерба составила 7 100 рублей.
Полицейские просят жителей края помочь в установлении личности преступника. Контактные телефоны: 8(34273) - 3-20-89, 8(34273) - 3-20-02, 02, с мобильного устройства 102.
ИСТОЧНИК KP.RU