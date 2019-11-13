СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-13T11:43:11+03:00

Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю

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В Краснокамске разыскивают местного жителя. Мужчину подозревают в краже личных вещей.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина украл из Дворца культуры «Гознак» рюкзак светло-сиреневого цвета с личными документами, банковскими картами и телефоном.

После кражи злоумышленник зашел в магазин, расплатившись украденной картой, купил себе алкоголь и сигареты на 900 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/743502" frameborder="0"></iframe> В Прикамье полицейские просят помочь установить личность преступника.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Сумма ущерба составила 7 100 рублей.

Полицейские просят жителей края помочь в установлении личности преступника. Контактные телефоны: 8(34273) - 3-20-89, 8(34273) - 3-20-02, 02, с мобильного устройства 102.

ИСТОЧНИК KP.RU