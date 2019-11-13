В Пермском крае опубликовали рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-13T10:42:49+03:00

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Инспекция государственного жилищного надзора подвела итоги работы управляющих компаний края за третий квартал 2019 года. Всего в рейтинге 357 компаний, осуществляющих деятельность на территории Прикамья.

Лучших отбирают по стандартным критериям: наличие и количество жалоб от населения, предписаний от ИГЖН, задолженности перед ресурсниками. В этом году рейтинг возглавила ООО «Головановская жилищная служба», которая работает на территории Перми. Она получила больше всех баллов - 37. 35 баллов получили 18 компаний, которым присудили второе место. Третьими стали 4 компании, получившие по 33 балла.

Худшей с 13 баллами стала ООО «Ликас». Она заняла 23 место.

Пермяки могут ознакомиться с подробным рейтингом на сайте инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU