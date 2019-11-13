В центре Перми вырубят 28 деревьев

СЕГОДНЯ 10:11 2019-11-13T10:11:35+03:00

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На улице Сибирской в Перми снесут почти 30 деревьев. Издание «Рифей- Пермь» сообщает о том, что часть из них уберут по санитарному состоянию, а часть из-за ремонта.

Так, на участке улице Сибирской от улицы Революции до Белинского вырубят 28 деревьев. Уберут 5 лип по санитарному состоянию, 19 кленов - 11 по санитарному состоянию, 8 - порослевые, попадающие в зону ремонта подпорной стенки, 4 вяза.

На месте деревьев, которые срубят по санитарному состоянию, в следующем году посадят новые. Их отметили специальной сигнальной лентой. Общественники могут их осмотреть и высказать свое мнение по поводу их состоянии и возможности сноса.

ИСТОЧНИК KP.RU