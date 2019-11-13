2019-11-13T10:11:35+03:00
Общество

В центре Перми вырубят 28 деревьев

Будет убрано 5 лип, 19 кленов, 4 вяза
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

На улице Сибирской в Перми снесут почти 30 деревьев. Издание «Рифей- Пермь» сообщает о том, что часть из них уберут по санитарному состоянию, а часть из-за ремонта.

Так, на участке улице Сибирской от улицы Революции до Белинского вырубят 28 деревьев. Уберут 5 лип по санитарному состоянию, 19 кленов - 11 по санитарному состоянию, 8 - порослевые, попадающие в зону ремонта подпорной стенки, 4 вяза.

На месте деревьев, которые срубят по санитарному состоянию, в следующем году посадят новые. Их отметили специальной сигнальной лентой. Общественники могут их осмотреть и высказать свое мнение по поводу их состоянии и возможности сноса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В департаменте образования Перми рассказали о погибшем на вечеринке у друзей 16-летнем подростке
В Пермском крае опубликовали рейтинг управляющих компаний
В Прикамье ожидается арктическое вторжение
Пермяки катаются на коньках на парковке у торгового центра
С помощью нацпроекта посещаемость библиотеки в Перми выросла в 2,5 раза
Пермячка избила продавщицу и украла продукты из магазина
Пермский коллектив одержал победу на RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019
В аварии в центре Перми пострадали два человека
В Перми из-за погоды начал обрушаться дом
Пермская прокуратура наказала застройщика детской поликлиники в Закамске
В Пермском крае двое мужчин провалились под лед
В Пермском крае закончились поиски 28-летнего мужчины со шрамом на переносице
«Молот-Прикамье» обыграл «Торос»
За сутки в Прикамье 636 человек пострадали из-за гололеда
В трех районах Перми ожидаются перебои с водой
В Прикамье за несоблюдение правил пожарной безопасности закрыли кинотеатр
В Прикамье экстренно эвакуировали детский сад