2019-11-13T09:57:30+03:00
Общество

В Прикамье ожидается арктическое вторжение

Похолодание придет на следующей неделе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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То дождь, то снег, то плюсовая температура, то резкое похолодание…Погода в Пермском крае не перестает удивлять.

Так, в ближайшее время ожидаются очередные перепады температур. В среду, 13 сентября, на востоке края столбик термометра может опуститься до -15 градусов. В Перми будет в районе -6…-8 градусов. В ночь на четверг похолодание продолжится, но днем станет теплее. Синоптики прогнозируют, что к полудню воздух не прогреется выше -12 градусов и будет идти обложной снег. К вечеру в Перми потеплеет до -4 градусов.

В пятницу, 15 ноября, дневная температура вновь будет нулевой. Хорошо хоть значительных осадков не ожидается – пойдет небольшой снежок.

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, будет чуть прохладнее – до -2 градусов. В утренние часы возможен переохлажденный туман, из-за чего видимость на дорогах снизится.

Однако на следующей неделе опять могут наступить холода. Точно сказать еще нельзя, но, по словам синоптиков, ожидается арктическое вторжение, в связи, с чем возможно сильное похолодание.

Предположительно, температура опуститься до - 27 градусов в двадцатых числах ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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