2019-11-13T09:23:46+03:00
Происшествия

Пермячка избила продавщицу и украла продукты из магазина

Женщину задержали и осудили
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми вынесли приговор жительнице Перми за ограбление магазина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, вечером женщина пришла в один из магазинов Орджоникидзевского района и начала прятать под одежду продукты.

На выходе сотрудники магазина попросили злоумышленницу оплатить продукты. Женщина отказалась и попыталась скрыться. Продавщица хотела помешать грабительнице и схватила ее за рукав. Желая вырваться, женщина несколько раз ударила продавщицу и убежала.

Злоумышленницу задержали через некоторое время. Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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