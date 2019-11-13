Пермячка избила продавщицу и украла продукты из магазина
В Перми вынесли приговор жительнице Перми за ограбление магазина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, вечером женщина пришла в один из магазинов Орджоникидзевского района и начала прятать под одежду продукты.
На выходе сотрудники магазина попросили злоумышленницу оплатить продукты. Женщина отказалась и попыталась скрыться. Продавщица хотела помешать грабительнице и схватила ее за рукав. Желая вырваться, женщина несколько раз ударила продавщицу и убежала.
Злоумышленницу задержали через некоторое время. Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU