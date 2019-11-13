2019-11-13T07:44:11+03:00
Происшествия

В аварии в центре Перми пострадали два человека

Пострадавшим оказали медицинскую помощь
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Около 5 утра 12 ноября в Ленинском районе Перми произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на перекрестке улиц Попова и Екатерининской столкнулись автомобили ВАЗ-211440 и «Рено Логан». По предварительной информации 24-летний водитель иномарки не предоставил преимущество отечественной легковушке.

В результате столкновения пострадали 22-летняя пассажирка «Рено Логана» и водитель «Лады». Девушку с травмами отправили в больницу. молодому человеку оказали разовую медицинскую помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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