2019-11-13T07:33:43+03:00
Происшествия

В Перми из-за погоды начал обрушаться дом

Здание признано аварийным в 2016 году
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Перми начал обрушаться один из домов в Орджоникидзевском районе. Во вторник, 12 ноября, из-за намокания и протечки кровли обрушилась кирпичная кладка фасада между подъездами дома.

Жители сообщили, что дом начал разрушаться: в нескольких местах начали выпадать кирпичи. На место выехали сотрудники экстренных служб и представители администрации района.

Ситуация была признана аварийной. В ближайшее время будет произведен ремонт кровли и фасада. Ранее ремонтные работы не проводились из-за неблагоприятных погодных условий. На крыше дома было очень скользско и реконструкция была невозможной.

Ситуация находится на контроле администрации Орджоникидзевского района.

Здание было признано аварийным еще в 2016 году, но до сих пор стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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