Пермская прокуратура наказала застройщика детской поликлиники в Закамске
В Кировском районе Перми полным ходом идет строительство детской поликлиники. Однако межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности застройщика.
Так, сотрудники ведомства выяснили, что древесные отходы, полиэтилен и другой строительный мусор собирался и хранился неправильно. Все отходы находились вне специально оборудованных площадок.
Директору компании внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Компании вынесено предупреждение.
Как сообщили в пресс-службе пермской прокуратуры, все нарушения были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU