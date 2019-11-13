Пермская прокуратура наказала застройщика детской поликлиники в Закамске

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-13T06:58:28+03:00

Были нарушены требования законодательства об отходах производства

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В Кировском районе Перми полным ходом идет строительство детской поликлиники. Однако межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности застройщика.

Так, сотрудники ведомства выяснили, что древесные отходы, полиэтилен и другой строительный мусор собирался и хранился неправильно. Все отходы находились вне специально оборудованных площадок.

Директору компании внесено представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Компании вынесено предупреждение.

Как сообщили в пресс-службе пермской прокуратуры, все нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU