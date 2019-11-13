2019-11-13T06:42:01+03:00
Происшествия

В Пермском крае двое мужчин провалились под лед

ЧП произошло 12 ноября
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Вечером во вторник, 12 ноября, на пульт дежурного ГУ МЧС поступило сообщение о том, что Березниках под лед провалились два человека. На место незамедлительно выехали сотрудники ведомства.

Спасатели вытащили из холодной воды двух мужчин. Они провалились под лед в песчаном карьере в Березниках. Пострадавших достали живыми и передали врачам «скорой помощи».

В ведомстве предупреждают, что лед еще не достиг безопасной толщины, и выходить на него опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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