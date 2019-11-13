В Пермском крае двое мужчин провалились под лед
ЧП произошло 12 ноября
-Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Вечером во вторник, 12 ноября, на пульт дежурного ГУ МЧС поступило сообщение о том, что Березниках под лед провалились два человека. На место незамедлительно выехали сотрудники ведомства.
Спасатели вытащили из холодной воды двух мужчин. Они провалились под лед в песчаном карьере в Березниках. Пострадавших достали живыми и передали врачам «скорой помощи».
В ведомстве предупреждают, что лед еще не достиг безопасной толщины, и выходить на него опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU