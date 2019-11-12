«Молот-Прикамье» обыграл «Торос»

СЕГОДНЯ 20:25 2019-11-12T20:25:02+03:00

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12 ноября состоялась игра между "Молотом-Прикамье" и "Торосом". Пермяки одержали нелегкую победу в овертайме, и матч закончился со счетом 4:3

На 8 минуте матча игрок "Тороса" забросил шайбу в наши ворота, но уже через несколько минут Сергей Купцов забросил первую шайбу в ворота соперника и сравнял счет. Во втором периоде пермяки играли жестче, удалось забить еще одну шайбу. В третьем периоде "Торос" быстро сравнял счет и почти сразу же забил третью шайбу. Счет стал 3:2.

За 53 секунды до конца третьего периода Сергей Купцов сравнял счет. Игра перешла в овертайм, и пермякам удалось выиграть этот нелегкий матч.

ИСТОЧНИК KP.RU