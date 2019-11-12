В Прикамье за несоблюдение правил пожарной безопасности закрыли кинотеатр

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-12T14:46:40+03:00

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В Лысьвенском районе Пермского края приостановили деятельность кинотеатра «LMZ Cinema» за нарушение требований пожарной безопасности.

Сотрудниками городской прокуратуры была проведена проверка учреждения. В результате выявили 88 нарушений. В здании не было пожарной сигнализации, вытяжки для удаления дыма, помещение было отделано горючими веществами. Также этажность здания не соответствовала огнестойкости постройки.

Находиться в кинотеатре было опасно для жизни и здоровья граждан. Руководство кинотеатра не стремилось исправить ситуацию. В связи с этим, в суд было направлено исковое заявление о приостановлении работы кинотеатра до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU