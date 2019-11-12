Пермская продавщица помогла задержать фальшивомонетчика
В Перми руководство регионального МВД поблагодарило сотрудницу продуктового магазина за помощь в поимке опасного преступника. Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов.
На кассе мужчина пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. Накануне в магазине прошел инструктаж, и женщина быстро выявила фальшивку. Несмотря на полное сходство с подлинником, дензнак вызвал подозрение. Светлана Поморцева попросила подождать клиента, а сама вызвала полицейских.
На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. 22-летнего злоумышленника задержали.
- Стоит отметить, что фальшивки отличались высоким качеством. Распознать их могла разве что специализированная техника. Детектора валют в торговой сети, кстати, не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
На следующий день в продуктовом магазине появились такие приборы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. У него изъято еще 18 подделок.
ИСТОЧНИК KP.RU