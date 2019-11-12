2019-11-12T11:01:17+03:00
Происшествия

Пермская продавщица помогла задержать фальшивомонетчика

Женщину поблагодарили сотрудники полиции
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми руководство регионального МВД поблагодарило сотрудницу продуктового магазина за помощь в поимке опасного преступника. Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов.

На кассе мужчина пытался расплатиться поддельной пятитысячной купюрой. Накануне в магазине прошел инструктаж, и женщина быстро выявила фальшивку. Несмотря на полное сходство с подлинником, дензнак вызвал подозрение. Светлана Поморцева попросила подождать клиента, а сама вызвала полицейских.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. 22-летнего злоумышленника задержали.

- Стоит отметить, что фальшивки отличались высоким качеством. Распознать их могла разве что специализированная техника. Детектора валют в торговой сети, кстати, не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

На следующий день в продуктовом магазине появились такие приборы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. У него изъято еще 18 подделок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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