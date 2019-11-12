2019-11-12T07:23:29+03:00
Общество

В Перми раньше срока открыли движение по улице Героев Хасана

Подрядчик завершил замену коммуникаций
Лилия Абибулаева
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Фото: Администрация ПермиФото: Администрация Перми
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Участок на четной стороне улицы Героев Хасана от улицы Василия Васильева до Бродовского тракта полностью открыли для движения транспорта. Работы закончились раньше срока. Теперь подрядчик займется реконструкцией нечетной стороны.

Так, работы по замене коммуникаций должны были закончиться 15 ноября, но улицу открыли раньше срока. Сейчас на участке построена ливневая, хозяйственная и кабельная канализация.

Работы продолжаться на нечетной стороне улицы. Там необходимо провести переустройство газопровода, тепловых сетей, ливневой канализации и дорожной одежды.

На данный момент для движения открыты две полосы Героев Хасана.

На участке от улицы Хлебозаводской до въезда в ТЦ «Шоколад» продолжается переустройство трубопровода хозяйственной канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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