2019-11-11T20:22:30+03:00
Общество

Пермский край замкнул тройку лидеров по числу смертей от спиртного

При этом легально у нас покупают не так уж много алкголя
Андрей МАТЛИН
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Нет, нет, только не это!Нет, нет, только не это!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Агентство РИА-Новости опубликовало «Рейтинг трезвости» регионов страны, подготовленный в рамках федерального проекта «Трезвая Россия».

- В нём каждому региону присвоен балл, который рассчитывается с учётом шести показателей: объёма продаж алкоголя, численности умерших из-за отравления спиртным и больных с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольные психозы», количества преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения и связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя, а также продолжительности запрета продажи спиртного в течение дня и года, - объясняют авторы рейтинга. - Чем ниже у региона итоговый рейтинговый балл, тем он благополучнее.

В результате в общем рейтинге трезвости среди регионов России Пермь оказалась на 14 месте, набрав 41,63 «нехороших» балла. То есть – в числе самых пьющих Сравним: итоговый результат Свердловской области - 36,15 балла, Кировской – 42,79.

Еще более печальным выглядит опубликованный агентством «зачет» по количеству смертельных отравлений на 10 тысяч отравившихся спиртным в год. По результатам данных составителей рейтинга мы заняли здесь третье место. Опередили нас только москвичи и свердловчане.

От потребления алкоголя, по данным авторов рейтинга, в Прикамье ежегодно умирает 425 человек на 10 тысяч отравившихся. В Московской области – 539, в Свердловской области – 488 человек. А вот в Кировской области – всего 212 человек на 10 тысяч.

При этом легального алкоголя в Пермском крае, как выходит, покупают не так уж много. В среднем - 77,9 литра спиртного на человека в год, в пересчете на спирт это – 7,3 литра. Получается, у нас популярны не самые крепкие спиртные напитки. Для сравнения: жители Кировской области приобретают в среднем больше 101 литра на человека, Свердловской области – 95.51 литра.

Больше всего алкоголя покупают в Камчатском крае, Коми, Сахалинской, Еврейской автономной и Магаданской областях: на одного человека приходится более 110 литров различных алкогольных напитков в год, то есть в среднем по 0,3 литра в день.

Авторы рейтинга отмечают такие особенности: вопреки распространённому мнению, в России больше пьют не в сёлах, а в городах. В основном процветает бытовое пьянство -без физической зависимости от него. Только у 4–5 процентов населения выявлена патологическая зависимость от спиртного. Около 82 процентов пьющих употребляют пиво, и только 9 процентов – водку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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