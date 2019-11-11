2019-11-11T17:33:23+03:00
Общество

Глава Перми поставил задачу прометать тротуары после посыпки ото льда

Он рассказал в соцсети о проверке состояния городских улиц
Андрей МАТЛИН
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Глава Перми проверил состояние городских улиц. Фото: страница в Instagram Дмитрия Самойлова.Глава Перми проверил состояние городских улиц. Фото: страница в Instagram Дмитрия Самойлова.
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В понедельник рано утром глава Перми Дмитрий Самойлов разместил пост на своей странице в Instagram по поводу гололеда в Перми. Он рассказал, что отменил все совещания и отправил подчиненных «в поля» - принимать меры по очистке города ото льда.

И сам тоже отправился проверить, как очищают улицы. Результатами проверки он поделился с пермяками.

- Вместе с ответственными за благоустройство проверил сегодня состояние тротуаров в части Ленинского, Мотовилихинского, Свердловского и Дзержинского районов, - сообщил глава города. - Это уже третья проверка за сегодня. Первая была в 7 утра, когда шел ледяной дождь, и нужно было наладить работу, второй выезд был в 12 часов - была поставлена задача увеличить количество техники и ручников, тотально просыпать тротуары. Однако просто обработки мало, через определенное время тротуары нужно прометать. Такие погодные условия ожидаются не только сегодня ночью, но и в ближайшие дни.

Пермяки в комментариях стали перечислять адреса, где по-прежнему скользко.

- Обход с 15 до 16 часов показал, что ситуацию районы выправляют, но работы еще очень много, - признал Дмитрий Самойлов. - Свердловский и Мотовилихинский районы сделали большой рывок по обработке по сравнению с утром. В Ленинском и Дзержинском по-прежнему плохо. Коммунальные службы будут работать до тех пор, пока город не будет проведен в порядок. Все звонки, комментарии под предыдущим постом и сообщения отрабатываются, спасибо за сигналы. Вечером на заседании комиссии по ЧС главы районов отчитаются мне, какие меры предприняты по этим обращениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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