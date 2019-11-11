Пермские врачи научились «выключать» хроническую боль

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-11T12:31:29+03:00

Три пациента уже сделали операции и учатся жить без боли, которая мучила их долгие годы

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Долгие годы житель Перми страдал хронической болью. Он испытывал тяжелые мучения при ходьбе, а не так давно мужчина перенес операцию, которая помогла эту боль купировать. И вскоре после оперативного вмешательства он с улыбкой на лице начал ходить по этажам больницы.

В краевом минздраве рассказали о пермских врачах МСЧ № 4, которые совместно со специалистом РНИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена из Санкт-Петербурга провели три операции по купированию болевого синдрома (тестовой нейростимуляции).

- Показаниями для нейромодуляции являются синдром оперированного позвоночника, фантомные боли, комплексный регионарный болевой синдром, рефрактерная стенокардия, нейрогенный мочевой пузырь, повреждения периферических нервов, - пояснили в пермском краевом минздраве. - Нейрохирурги создают своеобразный «выключатель», чтобы блокировать это патологическое состояние. Через проколы на поврежденные проводящие пути спинного мозга накладываются микроэлектроды, к которым подключается внешний тестовый стимулятор, позволяющий выключить те импульсы, которые несут боль.

Методика обещает быть очень востребованной, так как является реальной альтернативой медикаментозной терапии и жизни с постоянной болью.

ИСТОЧНИК KP.RU