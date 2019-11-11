В Березниках разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-11T11:40:51+03:00

Виновника аварии более двух недель сотрудники ГИБДД разыскивали самостоятельно, однако к результатам это не привело. Фото: Василий Вахрин

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В Березниках ищут водителя, который сбил женщину-пешехода и скрылся с места аварии.

- ДТП произошло 19 октября в 22.00 на улице Мира в Березниках, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу. – Водитель на неустановленном автомобиле сбил на регулируемом пешеходном переходе 44-летнюю женщину и скрылся с места аварии.

Итог столкновения: пострадавшая с повреждением правого легкого и переломами нескольких ребер в городской больнице № 1.

Виновника аварии более двух недель сотрудники ГИБДД разыскивали самостоятельно, однако к результатам это не привело. Поэтому обратились ко всем, кто был очевидцем этого ДТП и может сообщить об автомобиле, который совершил наезд на пешехода. Кто располагает этой информацией, может позвонить по т. (3424) 26-24-71 или подойти в каб. 37 ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу на улице Березниковская, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU