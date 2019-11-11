2019-11-11T11:19:55+03:00
Общество

Азотчикам вручили ведомственные награды

Их инициативы успешно реализуются на предприятии
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Главный специалист отдела главного энергетика филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Павел Фролов и аппаратчик абсорбции цеха слабой азотной кислоты Анатолий Пермяков удостоены ведомственных знаков отличия в труде. Азотчикам вручили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Павел Фролов курирует вопросы водоснабжения, разрабатывает и внедряет новые проекты по водоотведению и газоснабжению. При его участии были реализованы мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности работы технологического оборудования предприятия. Павел Фролов принимает активное участие в мероприятиях по повышению квалификации персонала, в разработке программ энергосбережения, внедрения мероприятий по повышению эффективности производства и качества продукции.

Анатолий Пермяков ведет технологический процесс цеха №5 – слабой азотной кислоты отделения Б. Он освоил два смежных рабочих места – аппаратчик окисления и аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, регулярно участвует в реконструкции и модернизации оборудования цеха и технологического процесса. Его рационализаторские предложения позволили увеличить производительность агрегатов, а также существенно снизить время простоя оборудования во время ремонтных работ. Анатолий Пермяков неоднократно отмечен Почетными грамотами предприятия, ему присвоены звания «Кадровый азотчик», «Заслуженный азотчик».

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Министерская награда – это признак высокого профессионализма и серьезного вклада в развитие предприятия. Приятно, что наши сотрудники - в числе лучших химиков России. Помимо основной работы у них есть идеи и предложения по модернизации производства. Инициативы азотчиков успешно реализуются на предприятии.

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