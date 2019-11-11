«Худшие ожидания оправдались». Глава Перми отправил чиновников «в поля» из-за ледяного дождя

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-11T08:55:34+03:00

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- Худший прогноз погоды оправдался, - написал на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов. - С 7 утра, а в отдельных районах - и с 5 утра шел ледяной дождь. С 3 часов утра подрядчики вывели технику для обработки проезжей части и тротуаров, было задействовано 230 человек.

Но как ни старались подрядчики с посыпкой улиц Перми – в городе утром образовалась сплошная катушка.

- Очевидно, что этого мало, - признал Дмитрий Самойлов. - Днем будут работать 350 человек. В Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах не будет пересменок: вся ночная смена дворчинков-«ручников» осталась на обработке тротуаров до 11 часов утра. Отменил на сегодня все совещания с главами районов и отправил их «в поля», чтобы на месте контролировали процесс уборки. Особое внимание подходам к соцобъектам. Прошу руководство хозяйствующих субъектов подключиться к обработке своих прилегающих территорий: подсыпать лестницы, ступеньки.

Как сообщили в Пермском центре медицины катастроф, в больницы, школы и садики из мэрии был отправлен «циркуляр» - срочно очистить ото льда площадки перед входом в эти учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU