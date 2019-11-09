2019-11-09T17:01:47+03:00
Спорт

В Перми построят спортивно-концертный комплекс на 10 тысяч мест

Там можно будет проводить крупные матчи и концерты
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: администрация Пермского краяФото: администрация Пермского края
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Строительство спортивного комплекса обсудили на встрече губернатор Пермского края Максим Решетников и президент Федерации хоккея Россия, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. Планируется, что новая арена появится к 300-летию Перми в 2023 году. Сейчас специалисты разрабатывают концепцию, в ноябре проект внесут в инвестиционную программу, а после начнется проектирование.

В универсальном комплексе будут проходить хоккейные и баскетбольные матчи, а также крупные концерты. В нем будет 10 тысяч зрительных мест.

Максим Решетников отметил, что строительство такого комплекса необходимо в связи со спросом жителей Прикамья на посещение культурно-массовых мероприятий. Владислав Третьяк поддержал возведение нового дворца спорта, по его словам, после его появления Пермь сможет претендовать на проведение самых крупных всероссийских и международных турниров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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