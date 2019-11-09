2019-11-09T15:02:01+03:00
Происшествия

После ДТП на трассе в Прикамье три человека попали в больницу

На место аварии выезжали сотрудники полиции и спасатели
Екатерина ГАСПЕР
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На место аварии выезжали полиция и спасатели.На место аварии выезжали полиция и спасатели.Фото: Василий Вахрин
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По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в субботу, 9 ноября, в 10:55 на 301-м километре автодороги КунгурСоликамск произошло ДТП с участием двух иномарок. По предварительной информации, водитель машины «Хендай», 30-летняя женщина, в районе Березников не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Машина столкнулась с автомобилем «Рено».

В результате аварии пострадали три человека. Это 50-летний водитель «Рено» и две пассажирки второй иномарки, женщины 56 лет и 61 года. Всех получивших травмы госпитализировали. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

На место выезжали и подразделения спасателей. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного в 12:20. Для того, чтобы достать из машины одного пострадавшего, пришлось применить специальные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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