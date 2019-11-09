В Прикамье питбуль набросился на ребенка

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-09T13:49:29+03:00

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Происшествие случилось на улице Карла Маркса в Кунгуре. Как рассказали «Комсомолке» в Кунгурской службе спасения, местная жительница решила взять домой собаку. Женщина выбрала не щенка, а двухгодовалого питбуля. Она взяла его у мужчины в соседнем селе. Когда собаку запустили в квартиру, она набросилась на кошку и загрызла ее, а потом укусила 16-летнюю дочку хозяйки за руку.

Женщина смогла вытолкать агрессивного пса на лестничную площадку и закрылась с ребенком в квартире, после чего вызвала спасателей. В квартиру приехали также сотрудники полиции и кинолог. Но в коридоре собаку не нашли, оказывается, она спустилась с пятого на четвертый этаж.

Пса выловили с помощью специального снаряжения и увезли. К девочке приехала «скорая помощь», медики обработали рану, она оказалась неглубокой. Ребенка отправили на амбулаторное лечение к участковому врачу по месту жительства.

- Собака была очень пугливой, возможно, ее били, - сообщили нам в Кунгурской службе спасения. – К сожалению, ни один приют не взял пса, и мы попросили женщину вернуть ее прежним хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU